De Maggio: “ADL prende tempo perchè aspetta un tecnico ancora impegnato”

Valter de Maggio ha parlato della situazione allenatore in casa Napoli ai microfoni di Radio Goal: “De Laurentiis sta aspettando, prende tempo perché secondo me aspetta qualcuno che in questo momento è impegnato. Potrebbe aspettare Italiano dopo la finale di Conference League per capire se ci sono i margini affinché Commisso lo liberi, Mancini che dopo la Nations League potrebbe decidere di abbandonare la Nazionale, oppure Simone Inzaghi che sabato ha la finale di Champions League. Evidentemente De Laurentiis ha bisogno di tempo”.