Come riportato da Tuttosport, De Laurentiis non è completamente stizzito dell’ interesse della Juventus nei confronti di Giuntoli ma sarebbe addirittura lusingato che una società come quella bianconera abbia deciso di puntare su un suo uomo per affrontare una sorta di rifondazione. Non solo i bianconeri però sono sul ds, dopo l’addio di Maldini e Massara anche il Milan si sta muovendo in questa direzione ma l’ultima parola spetterà sempre al Presidente.