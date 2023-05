Ferrara: “Spalletti? bisogna rispettare la sua volontà. Non ci sono incedibili nel calcio”

Ciro Ferrara, ex Napoli, ha parlato alle pagine del Corriere dello Sport del probabile addio di Luciano Spalletti al termine della stagione: “Non sono sorpreso del suo addio. E’ normale che la gente presa dalla gioia dei festeggiamenti sia rimasta sorpresa. Purtroppo questo è il mondo del calcio, bisogna rispettare la volontà delle parti. Farà sempre parte della storia del Napoli, sarà ricordato per tutta la vita. Anche i calciatori non sono incedibili, nemmeno quelli più forti. Solo uno lo è stato e adesso non è più con noi, Maradona”.