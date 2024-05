CdS – Calciomercato: il Napoli punta su un centrocampista del PSG. Il nome

Il Napoli sta già muovendo i primi passi verso la prossima stagione sotto le indicazioni di Giovanni Manna. Il nuovo ds azzurro è pronto a investire sul mercato e ha individuato un profilo che potrebbe rinforzare l’organico, in particolare il centrocampo.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che il giocatore in questione sia Manuel Ugarte, uruguaiano classe 2001 del PSG.

Si tratterebbe di un’operazione rischiosa ma realizzabile, considerando che il calciatore non è in ottimi rapporti con il tecnico Luis Enrique. Non è quindi da escludere la riuscita dell’eventuale trattativa.