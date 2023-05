Il Napoli è rimasto molto contento del rendimento di Giovanni Simeone: l’attaccante argentino è stato uno dei segreti dei successi della stagione azzurra.

Infatti, ogni volta che è entrato in campo, ha sempre dato tutto e con le poche presenze e con il poco minutaggio, riuscendo ad essere decisivo anche in big matches, come la gara tra Roma-Napoli o Milan-Napoli.

Il club ha il diritto di riscatto con l’Hellas Verona a 12 milioni, dato che l’obbligo non è scattato per mancanza di goal, ma la società ha voglia di trattare un po’ al ribasso questa cifra per trattenere il giocatore.

Fonte: Il Mattino.