Il Napoli non va oltre al pareggio ad Udine: le pagelle di MondoNapoli

Ennesima prestazione sottotono del Napoli, che non riesce ad andare oltre al pareggio in casa dell’Udinese. Al gol di Osimhen, risponde la beffa al minuto 92′ di Success. Di seguito le pagelle della redazione di MondoNapoli.

Meret 6 – Non ha colpe sul gol, ed effettua diverse parate importanti.

Di Lorenzo 6 – Il capitano fa partire l’azione del gol di Osimhen, ma in difesa non è perfetto e non va oltre la sufficienza.

Rrahmani 5,5 – Il centrale kosovaro non gioca una pessima partita, ma il gol subito penalizza i voti di tutto il reparto.

Ostigard 5,5 – Argina perfettamente Lucca, che non è facile, ma quando Cannavaro inserisce Davis e Success va in sofferenza, con il secondo che sfugge alla sua marcatura e acciuffa il pari.

Olivera 6 – Il più positivo della retroguardia azzurra, anche se tiene in gioco l’avversario nell’azione del gol.

Anguissa 5,5 – Ancora insufficiente il gigante camerunense, che lascia intravedere sprazzi del centrocampista dominante che eravamo abituati a vedere. Troppo poco.

Lobotka 6 – Il solito faro azzurro è sempre preziosissimo, ma non è preciso come al solito.

Cajuste 6,5 – Il migliore dei suoi, fa vedere ottime cose in difesa e in transizione offensiva.

Politano 6,5 – Solita partita di sacrificio dell’esterno azzurro, che mette un cross al bacio per Osimhen che insacca.

Osimhen 6,5 – Partita difficile per lui, Ingabbiato dai centrali offensivi, ma riesce a imprimere il suo timbro grazie al gol che ha sbloccato la partita. Inserimento con i tempi giusti e stacco imperiale, per mettere la palla dove il suo connazionale Okogie non può arrivare.

Lindstrom 5 – Pessima prestazione dell’esterno danese, che non riesce a sfruttare l’occasione per dimostrare quanto vale a tifosi ed allenatore. Impreciso, impacciato e nervoso, perde troppi palloni e non incide mai, se non da qualche calcio piazzato.

Traoré

Ngonge