Monchi, direttore sportivo del Siviglia, ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni da Siviglia-Roma, finale di Europa League.

Questa finale è stata definita una “sfida del cuore” per Monchi, dato che ha lavorato due anni alla Roma, subentrando nelle ultime settimane di Spalletti.

E, ha rilasciato una dichiarazione su Spalletti, per poi commentare se tra i due spagnoli accostati alla panchina azzurra( Benitez e Luis Enrique) ci sia un profilo più idoneo per la squadra:

“Benitez conosce già bene Napoli, ma sono due tecnici diversi. Per me, Luis Enrique è molto più vicino alle idee di Spalletti”.

Scudetto Napoli?

“Per me non è una sorpresa, e Spalletti è l’allenatore più forte che ho incontrato nella mia carriera. Provai anche a cercare di convincerlo a restare alla Roma, ma aveva già deciso di andare via”.