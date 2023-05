Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a “Muschio Selvaggio”, il famoso podcast di Fedez, dove ha fatto un resoconto nella sua carriera.

Durante questo colloquio, Maldini ha parlato di Diego Armando Maradona, elogiandolo con queste belle parole:

“Io ho giocato contro Diego dal 1986 al 1990, e lui è stato il più forte con Ronaldo il Fenomeno che ho affrontato. Erano più forti, più veloci e più rapidi di me e ciò mi faceva rosicare tanto. Ti svelo anche un aneddoto: nel 2014 fu premiato e inserito dalla FIGC nella Hall of Fame del calcio italiano e fui invitato alla cerimonia. E fu mostrato un video, dove io gli davo tanto di quelle botte, che mi sono vergognato e gli ho chiesto scusa. Lui mi disse di non preoccuparmi”.

Poi, Maldini è tornato sulla lite con Spalletti, a margine della sfida tra Napoli e Milan:

“No, non mi sono chiarito con lui, ma non c’è n’è bisogno e non mi preoccupa. Sono abbastanza maturo per gestire queste cose. Sui giornali è apparso che io gli dissi che avevano già vinto il campionato, ma sono stato equivocato. Comunque, in quel momento, io non volevo fare una lite, anche perché i protagonisti erano i giocatori, non io e lui”.