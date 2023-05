CdS – Il Napoli sonda il terreno anche per Luis Enrique. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro allenatore del Napoli per la prossima stagione. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha sempre avuto un occhio per i profili internazionali, e Luis Enrique sembra essere uno di quelli che potrebbe soddisfare le sue ambizioni. Con il suo stile di gioco basato sul 4-3-3, simile a quello della squadra resa meravigliosa da Spalletti, non sorprende che De Laurentiis sia interessato a lui. E chissà, magari dal terrazzo di Roma sta già immaginando l’orizzonte partenopeo con Luis Enrique in panchina. Alcune idee, non basate sull’istinto, gli sono proprie: per superare la tristezza dopo l’addio di Sarri, starebbe sondando anche Julian Nagelsmann. Il Bayern richiede 10 milioni di euro per rescindere il contratto fino al 2026.