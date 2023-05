Repubblica – Rinnovo Spalletti, questa la settimana decisiva: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, ha fatto il punto sul futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico é a un passo dal rinnovo con il Napoli. Questo quanto evidenziato:

“La vittoria dello scudetto è stato uno spartiacque e Giuntoli considera la sua missione conclusa. Ora si tratta di capire se lo stesso ragionamento vale per Spalletti, che è rimasto molto ermetico sul suo futuro pure dopo la cena di venerdì sera con De Laurentiis.

L’allenatore toscano ha un altro anno di contratto, ma non avrebbe senso costringerlo a rimanere contro voglia e soprattutto se non sarà sufficientemente motivato. Per questo avrà una valenza secondaria persino la questione economica, visto che non sarà un ingaggio più alto a far pendere la bilancia da un lato o dall’altro. Il presidente ne è consapevole e si è preoccupato infatti di dare delle garanzie a Luciano in primis sulla costruzione della nuova squadra, che sarà attrezzata in estate (al netto di qualche inevitabile addio eccellente) per continuare a essere competitiva ai massimi livelli”.