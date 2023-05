L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione portiere in casa Napoli. Secondo il quotidiano il mercato del Napoli è in pieno svolgimento e ci sono molte posizioni da rafforzare prima dell’estate. In particolare, si sta valutando l’acquisto di Guglielmo Vicario dell’Empoli per il ruolo di portiere. Questo perchè vi è la scadenza del contratto di Meret nel 2024 e il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni per Gollini dall’ Atalanta.