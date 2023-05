L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sembra aver scelto Kevin Danso come sostituto di Kim. Danso è un giovane difensore austriaco di origini ghanesi attualmente al Lens, dotato di un fisico imponente e ottimo marcatore. Se il Napoli agisce in anticipo rispetto agli altri, può evitare aste sul prezzo del giocatore e acquistarlo per non più di 15 milioni di euro