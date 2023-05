Gazzetta – Lozano pronto a lasciare Napoli, ecco il nome per sostituirlo

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime voci di calciomercato. Secondo il quotidiano, Hirvimg Lozano potrebbe lasciare il club questa estate e nel mirino c’è già il nuovo sostituto:

“Lozano dovrebbe essere in uscita. Il Napoli ha pensato delle soluzioni ma in questo caso aspetta la certezza dell’uscita, prima di ingaggiare un nuovo giocatore. E su queste caratteristiche piace molto il giapponese Takefusa Kubo, classe 2001, un esterno molto ben dotato tecnicamente e già passato per le giovanili di Barcellona e Real Madrid. Ora sta trovando la sua maturità sempre in Liga, alla Real Sociedad”. Scrive il quotidiano.