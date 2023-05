CdS – Il Napoli segue il trequartista francese Le Fèe. I detagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta attivamente cercando rinforzi per la squadra e sembra aver messo gli occhi su Enzo Le Fée, un giovane trequartista di soli 23 anni che gioca attualmente con il Lorient. Il Napoli potrebbe trovare la soluzione al suo problema di modulo con l’arrivo del giovane talento, in grado di adattarsi anche al 4-2-3-1 preferito da Spalletti. Con 32 presenze e numeri importanti in Ligue 1, potrebbe essere una scelta vincente per gli azzurri.