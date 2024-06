Kvaratskhelia: “A Napoli tanto affetto, farò di tutto per loro”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti alla giornalista georgiana Ketevan Kardava. Queste le sue parole: “A Napoli tanto affetto, le persone che sono al mio fianco e che mi sostengono, mi aiutano molto ed è una responsabilità enorme. Quando le persone ti apprezzano, ti amano e tu sei lì in campo o fuori, devi apprezzarle al massimo e bisogna cercare di non farle credere di essere sbagliate, ma legittimare le loro speranze. Io lavoro molto duramente, faccio di tutto per rendere orgogliosi i miei tifosi. Farò di tutto per i tifosi del Napoli, ma anche per quelli della Georgia. Voglio continuare così e fare sempre di più per renderli sempre più felici”.