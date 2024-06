Chiesa-Juve, Romano: “Incontro in settimana, piace a Conte”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il suo canale YouTube, ha rilasciato degli aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. L’esterno ex Fiorentina, sarebbe prossimo alla cessione, su di lui ci sono il Napoli e altri club esteri. Queste le parole di Romano: “La settimana prossima Fali Ramadani, procuratore di Chiesa, arriverà in Italia per discutere con Giuntoli del suo futuro, si presume però che l’esterno sia in vendita. L’obiettivo della Juventus è quello di venderlo subito, per monetizzare e puntare tutto su Koopmeiners e Calafiori. Chiesa piace a Conte, su di lui ci sono tanti altri club, anche esteri”.