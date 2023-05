Alla fine della partita tra Monza e Napoli, Piotr Zielinski ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla prestazione della squadra azzurra.

Queste le parole del centrocampista: “Più di tutto ci è mancato il saper prendere delle decisioni e calciare in porta. Una volta ho tirato e sono stato pericoloso. In due situazioni, invece, ho passato la palla facendo la scelta sbagliata. Questo è un aspetto dove potevamo fare meglio. Ci dispiace per il risultato”.