Caso Chiesa: possibile trattativa azzurra, dentro anche Di Lorenzo

Già conosciuto l’interesse di Antonio Conte per l’attaccante bianconero Federico Chiesa. Tra quest’ultimo e la Juventus non sembra trovarsi un accordo per il rinnovo e la squadra bianconera vorrebbe vendere il calciatore prima della scadenza del contratto (NB 2025).

L’interesse per Chiesa parte dalla serie A, con Napoli e Roma. La Roma non potrebbe permettersi l’accordo di 40 milioni (senza i quali la Juve non si siederebbe a trattare) mentre il Napoli potrebbe raggiungerlo, in trattativa ci sarebbe anche Di Lorenzo.