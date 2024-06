Sportitalia, per Osimhen c’è l’interesse dell’Al-Ahli

Secondo Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, su Victor Osimhen ci sarebbe l’interesse dell‘Al-Ahli. La squadra araba, aveva provato ad acquistare il nigeriano già nella scorsa sessione di mercato estiva, ma alla fine decise di restare a Napoli. Per ora nessun offerta concreta da parte della società saudita, la volontà di Osimhen però, è quella di restare ancora in Europa. C’è anche il PSG (che dovrà fare a meno di Mbappè nuovo giocatore del Real Madrid), che ha mostrato interesse per l’attaccante azzurro.