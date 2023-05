Alvino: “Credo il futuro del Napoli sia radioso, si prospetta un sole abbronzante nei prossimi anni”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri. Secondo il giornalista il futuro che aspetta il club azzurro è radioso e si prospetta un sole abbronzante nei prossimi anni. Queste le sue parole: “Credo che il futuro del Napoli è radioso e a tinte azzurre, nei prossimi anni ci si prospetta un sole abbronzante. Il Napoli è destinato ad aprire un ciclo, non fosse altro che tutti i calciatori che stanno monitorando gli azzurri alla parola ‘Napoli’ hanno risposto e si sono sciolti in un emozionante: “Si, subito”. Il Napoli per i calciatori giovani e meno giovani è diventato un club calamita, e un club sul quale giocare perché c’è un grande allenatore, una società solita e lo Scudetto sul petto. La politica non cambierà, per un giocatore che parte ne arriva uno ancora più forte. La prima cartina di tornasole dopo lo Scudetto è stata la partita con la Fiorentina, dove si è festeggiato fino a prima di entrare in campo, poi gli azzurri sono scesi bene sul campo di gioco e hanno vinto. Sono convinto che domani il Napoli giocherà una grande partita. Ci sarà spazio per quelli che hanno giocato meno, mi fa piacere nel concetto del gruppo che passerà alla storia per aver vinto lo Scudetto tutti insieme”.