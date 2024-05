Gazzetta – Kvara può partire solo in un caso, le ultime

Il Napoli intende proteggere Khvicha Kvaratskhelia, ma al momento il giocatore ha un contratto valido fino al 2027, posizionandosi così in una posizione di vantaggio contrattuale.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dal momento che il suo agente ha discusso con il club delle offerte provenienti da Barcellona e PSG, il Napoli non considera Kvaratskhelia incedibile. Tuttavia, il giocatore potrebbe lasciare il club solo per una cifra compresa tra i 120 e i 130 milioni di euro. In tal caso, Kvaratskhelia sarebbe disponibile a dire addio al Napoli. Al contrario, se non si raggiunge tale cifra, il club avvierà i negoziati per il rinnovo del contratto, con un significativo e meritato aumento di stipendio.