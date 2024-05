Tuttosport – Conte non è nei piani del Milan, i dettagli

Il Milan è sotto pressione per risolvere la questione dell’allenatore nel più breve tempo possibile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, entro le prossime due settimane la società dovrà avere individuato il sostituto di Stefano Pioli, in procinto di lasciare il club da diversi mesi. Sebbene la scelta non sia stata ancora definita, l’ipotesi di Antonio Conte sta guadagnando sempre più terreno nei pensieri della dirigenza. Si dice addirittura che l’ex commissario tecnico della Nazionale stia dialogando con il Napoli e abbia anche avviato contatti diretti con il Milan. Nonostante le smentite provenienti dal club, che sostiene che il profilo del tecnico salentino, pur preferito dai tifosi, non sia in linea con il progetto, la sua possibile nomina continua a essere oggetto di dibattito.