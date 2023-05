Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, oggi, nel loro programma radiofonico su “Radio Deejay”, hanno parlato del Napoli e del cammino di Spalletti, partendo dalle previsioni estive.

Infatti, un ascoltatore avesse chiesto al direttore del Corriere dello Sport se confermasse la sua idea che il Napoli fosse la squadra più bella, mentre l’Inter la squadra più forte. Questo il pensiero:

Zazzaroni: “Io ho sempre detto che il Napoli, in estate, aveva avviato un grande progetto e un grande mercato, ed ero sicuro che avrebbe fatto un grande campionato, poi non mi sarei aspettato un percorso del genere. Poi non è che parlate con il senno del poi, perché così sono bravi tutti, ma io ero fiducioso già dall’estate. Pensa che avevo scritto che Kim era più forte di Koulibaly”.

Caressa: “Si, ma è così. Non è che parlate ora e dite che il Napoli è più forte; facile dirlo, l’ha dimostrato in tutto il campionato. Voi state parlando con gli unici due che avevano messo la squadra di Spalletti tra le prime 4″.