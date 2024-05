Kwara non è detto che resti al Napoli, Osimhen tra Chelsea e PSG

Il calciomercato estivo è sempre un momento di grande frenesia e voci di mercato, e questa estate non fara’ eccezione. Una delle principali questioni riguardanti il mercato del Napoli riguarda il futuro dei due pezzi pregiati della compagine azzurra: Kvaratskhelia e Osimhen. Per quanto riguarda il georgiano bisogna fare attenzione a non cullarsi sugli allori. Al momento, sembra che il futuro di Kwara sia ancora incerto, con il giocatore che potrebbe restare al Napoli, ma nulla è ancora deciso. Il PSG (fortemente interessato al georgiano) potrebbe prendere in considerazione l’avvio di una trattativa per portare il giocatore in Francia, ma al momento non ci sono certezze su cosa possa accadere. Altra voce di mercato che ha tenuto banco è il futuro dell’attaccante nigeriano, Victor Osimhen. Il giocatore è stato accostato a diverse squadre di alto livello, tra cui il Chelsea e il PSG. I blues sembrano essere in vantaggio nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante, ma il club francese potrebbe entrare in scena con un’offerta importante per convincere Osimhen a trasferirsi a Parigi. Su quest’ultimo c’è una certezza: in estate sicuramente lascerà il Napoli