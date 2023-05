Repubblica – ADL a tavolo con Spalletti: gli prospetterà il Napoli che verrà

ADL a tavolo con Spalletti per programmare il Napoli del futuro.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, i due si impegneranno per programmare la prossima stagione, certi di un accordo tra le parti che vedrà Spallettone sulla panchina azzurra fino al 2025: “Spalletti si è legato moltissimo alla città e già nella scorsa estate aveva accettato una sfida più rischiosa, restando al suo posto in panchina nonostante la cessione di quasi tutti i big. De Laurentiis gli prospetterà di nuovo qualche addio eccellente, ma allo stesso tempo ribadirà al tecnico toscano la sua intenzione di rendere il Napoli sempre più competitivo, puntando a fare più strada possibile anche in Champions League. Sarà inoltre scelto un direttore sportivo in grado di raccogliere l’eredità di Giuntoli ( Accardi o Polito in pole) e messo nelle condizioni di avvalersi del sostegno dei due pilastri dello scout: Micheli e Mantovani”.