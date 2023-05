La Repubblica – Bono Vox pazzo di Napoli: foto con sciarpa azzurra al collo

Bono Vox è stato immortalato con una sciarpa del Napoli al collo nella giornata di ieri.

L’edizione odierna de La Repubblica ne ha parlato a tal proposito, con tanto di focus sul protagonista del ciclo di spettacoli di cui una tappa sarà proprio al San Carlo di Napoli: “Sono bastate 24 ore a far scattare il feeling tra Bono Vox, la città dove era stato in concerto con gli U2 nel 1993 e la squadra di calcio fresca campione d’Italia. La rockstar di Dublino si prepara così alla gran ì soirée di domani al San Carlo (ore 20), unica data italiana dello spettacolo ” Stories of surrender”. Le bellezze del Golfo, la cucina e l’atmosfera di festa in città per lo scudetto. Dal quartier generale sul lungomare, ieri blindato per il passaggio del Giro d’Italia, il frontman degli U2 è stato visto affacciato al balcone dell’hotel Vesuvio per una foto ricordo di Castel dell’Ovo”.