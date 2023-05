Pietro Accardi potrebbe essere il nuovo ds del Napoli nel caso in cui Giuntoli e De Laurentiis non dovessero trovare un accordo per proseguire insieme.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, all’arrivo del direttore sportivo dell’Empoli potrebbe seguire anche quello di tre giocatori della squadra toscana.

Si tratta di Baldanzi, Fazzini e del “vecchio pupillo” Fabiano Parisi.