A.d. Bayern Monaco: “150mln per Osimhen? Sarebbe un rischio. Vi spiego il perché”

In queste ultime settimane si è parlato molto dell’interesse del Bayern Monaco nei confronti di Victor Osimhen.

Il nigeriano è diventato punta di diamante del Napoli e De Laurentiis ha affermato di non volerlo cedere, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili.

In risposta al presidente azzurro, arrivano le parole di Oliver Rolf Kahn, amministratore delegato del club tedesco: “150 milioni come prezzo per Osimhen? Quando ci sono cifre del genere, dobbiamo rispondere alla domanda: il giocatore dà una garanzia per questi soldi? Sarebbe assolutamente un grande rischio“.