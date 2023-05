CdS – Spalletti e Napoli ancora insieme? Il tecnico aspetta che ADL lo chiami

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, si concentra sulla complicata questione tra ADL e il contratto di Luciano Spalletti. Tra i due non è avvenuto alcun dialogo, ma solo un gesto burocratico con l’invio di una pec ai legali del tecnico toscano.



“Spalletti ha un contratto con il Napoli, ha firmato due anni fa, biennale con possibilità di rinnovo concessa al club: è accaduto tutto, giuridicamente perfetto, però senza aggiungerci tracce di dialogo, quel senso colloquiale ed amicale che non può appartenere alla burocrazia. De Laurentiis ha lasciato partire la pec, l’ha accompagnata con una lettera ufficiale che annunciasse l’operazione, e poi s’è dimenticato di contattare l’allenatore. Che una parolina l’avrebbe scambiata volentieri, tanto per dirsi qualcosa, ad esempio condividere un Progetto e provare anche legittimamente a sottoscriverlo, visto che alcune cose sono successe (l’addio di Giuntoli) e altre potrebbero verificarsi”. Si legge sul quotidiano.