CdS – Napoli, tournèe asiatica a fine stagione! Queste le date

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una tournèe del Napoli a fine campionato. Secondo il quotidiano il Napoli farà un breve tour in Corea del Sud a giugno, incluso un giro e una presentazione dello scudetto presso la casa di Kim, per soli cinque giorni. La partenza è prevista tra il 5 e il 6 giugno, subito dopo la fine del campionato e l’ultima partita della stagione con la Sampdoria. La premiazione della Lega per la vittoria del titolo di campione d’Italia si terrà al Maradona il 4 giugno insieme alla partita.