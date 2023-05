Vergogna a Lecce, tifoso del Napoli aggredito e picchiato: “Qui non si festeggia”

Dopo la vittoria matematica dello scudetto per il Napoli di Spalletti è partita la festa in molte città d’Italia e del mondo. Come testimoniato da LeccePrima, il giovane tifoso del Napoli Michele, 17 anni, è stato aggredito e picchiato durante i festeggiamenti. Gli è stata portata via la bandiera e poi è stato vittima di calci allo sterno. Il fatto è accaduto nella villa Comunale di Lecce, in cui il giovane era in compagnia della famiglia. “Qui non si festeggia”, queste le parole che sono state rivolte al ragazzo.