Sportitalia – Dopo gli scontri di giovedì sera alla Dacia Arena ci sono stati ben 5 arresti

Come riportato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ci sono state le prime sanzioni per gli scontro al termine di Udinese-Napoli. La polizia ha infatti arrestato ben 5 persone che si sono scontrate al termine della sfida tra le due squadre e che hanno invaso il campo dopo la festa Scudetto azzurra. Due gli arresti effettuati per resistenza e reati specifici tra Udine, Pordenone e Gorizia, mentre altri tre al di fuori della circoscrizione di Udine. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, come annunciato dal procuratore capo Massimo Lia.