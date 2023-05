Napoli-Fiorentina – I convocati di mister Italiano, out dalla lista dei disponibili Arthur Cabral

Domani allo stadio ‘Maradona’ si affrontano Napoli e Fiorentina, con gli azzurri già certi dello Scudetto e i Viola che si preparano alle semifinali di Conference League. Negli ultimi minuti sono stati pubblicati dalla squadra di Vincenzo Italiano i convocati per la sfida contro la formazione di mister Spalletti. Assente dai convocati Arthur Cabral, il numero 9 ex Basilea non è riuscito a recuperare da un problema muscolare degli ultimi giorni e non sarà della sfida. Questi i convocati

1) AMRABAT Sofyan

2) BARÁK Antonín

3) BIANCO Alessandro

4) BIRAGHI Cristiano

5) BONAVENTURA Giacomo

6) BREKALO Josip

7) CASTROVILLI Gaetano

8) CEROFOLINI Michele (P)

9) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

10) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

11) DUNCAN Joseph Alfred

12) GONZÁLEZ Nicolas Ivan

13) IKONE Nanitamo Jonathan

14) JOVIĆ Luka

15) KOUAME Christian Michael Kouakou

16) MANDRAGORA Rolando

17) MILENKOVIĆ Nikola

18) RANIERI Luca

19) SAPONARA Riccardo

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) TERZIĆ Aleksa

23) VANNUCCHI Tommaso (P)

24) VENUTI Lorenzo