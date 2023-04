Mattino – In caso di vittoria scudetto, festa privata per il Napoli e ADL

Oggi per il Napoli e per Napoli potrebbe essere una giornata gloriosa, quella della vittoria matematica dello scudetto.

Tutto passerà da Inter-Lazio, per poi proseguire con Napoli-Salernitana. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, in caso di traguardo raggiunto ci sarà una festa privata nell’area hospitality dello stadio Maradona organizzata dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Un party super privato, inaccessibile perfino agli amici del patron azzurro. In seguito, sarà Spalletti a invitare l’intero gruppo a cena e ancora dopo Di Lorenzo, pronto a organizzare una festa speciale a Baia.