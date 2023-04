Spalletti: “Gol Raspadori contro la Juve? Frutto della mentalità”

Durante la conferenza stampa di ieri, Luciano Spalletti si è soffermato sulla prestazione contro la Juventus.

Queste le sue parole: “La mentalità del match contro la Juventus? Mi è sembrato che la squadra sia entrata in campo e lo confermano anche i numeri che danno qualche indicazione, facendo ciò che doveva fare. La ricerca è stata la stessa, li prendevamo e nel secondo tempo quando avevamo percepito che Di Maria e Chiesa sarebbero entrati, avremmo dovuto essere attenti e avremmo dovuto controllarli facendo una partita d’attacco. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più, ma è un pò quello che bisogna fare facendo un calcio di questo genere: è ciò che ci ha fatto riconquistare palla alti in campo, tipo il gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta.

E ancora: “Quando la prendiamo nella loro metà campo si fanno delle cose e si vincono le partite. Come l’Atalanta ne sono state vinte altre perché i giocatori hanno portato numeri importantissimi e difficili da ripetere. È tutto dipeso dalla mentalità, se poi una volta c’è Leao che ribalta l’azione o Chiesa e Di Maria, non è che non si vede il calcio con equilibrio. È volontà di deformare cose evidenti che si deformano secondo una certa comodità. A noi ha fatto comodo rimanere sempre dello stesso atteggiamento, ci ha fatto vincere partite”.