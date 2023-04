Pedullà: “Giuntoli in cima alla lista dei desideri della Juventus per l’estate”

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, la Juventus starebbe corteggiando ormai da tempo Cristiano Giuntoli, attualmente Ds del Napoli. La Juventus ha sondato diversi profili, ma ha ritenuto da subito di voler puntare sull’artefice numero uno dello scudetto del Napoli. Per far avviare l’operazione manca ovviamente il via libera di De Laurentiis, in virtù del fatto che il dirigente è legato al Napoli fino al 2024. Nel caso in cui la Juventus non dovesse riuscire ad ingaggiare Giuntoli, andrebbe su altri specialisti di mercato”.