Spalletti in conferenza: “Gli altri allenatori sono invidiosi? Ecco cosa penso”

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana. Queste le sue parole: “Gli altri allenatori sono invidiosi di me? Sinceramente non lo so, non ho voglia di rispondere a Sarri o Allegri. Noi abbiamo costruito il nostro cammino in maniera corretta per la città e per l’amore dei tifosi. Noi pensiamo sempre a loro. Di solito si pensa a noi stessi ma noi diversamente mettiamo loro al primo posto, è giusto che abbiano la soddisfazione di vedere un gruppo serio che gioca per loro. La loro presenza ci ha aiutato fino a questo finale di campionato”.