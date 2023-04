Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani tra Inter e Lazio, una sfida non solo valevole per la corsa Champions, ma rilevante anche per lo Scudetto.

Infatti, prima del derby campano, se la Lazio non dovesse vincere a San Siro basterà una vittoria del Napoli per essere campione, mentre una vittoria dei biancocelesti(che vorrebbe dire ipotecare il posto Champions per loro), rinvierebbe la festa degli azzurri.

Maurizio Sarri ha commentato così questa ipotesi e questo scenario:

“Noi dobbiamo pensare alla nostra partita. La tavola è stata apparecchiata per la festa, per la nostra sconfitta. Noi dobbiamo fare il massimo. Il Napoli festeggerà lo stesso, ma speriamo il più tardi possibile”.