TuttoSport – La Juve continua a corteggiare Giuntoli: forte interesse dei bianconeri

Cristiano Giuntoli è fortemente voluto dalla Juventus per aprire un nuovo ciclo.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, l’ex Carpi è sotto i riflettori della nuova proprietà bianconera, che vorrebbe strapparlo al Napoli a fine stagione: “La via più ambiziosa, al momento, è quella che conduce a Cristiano Giuntoli, tra i principali artefi ci della trionfale cavalcata del Napoli in campionato. Il direttore sportivo dei partenopei ha costruito una squadra in grado di dominare la Serie A partendo da presupposti che potrebbero essere del tutto simili a quelli che stilerà in estate la Juventus, intenzionata a sviluppare un mercato virtuoso in cui anticipare la concorrenza e valorizzare i giovani talenti più che avventarsi su profili di primo piano ormai fatti e finiti”.