Leva obbligatoria per i sudcoreani: toccherà anche a Kim?

Il celebre caso della leva obbligatoria di Son Heung-min, attaccante del Tottenham, che nel 2020 eseguì il servizio militare per circa tre settimane, potrebbe far riflettere anche sulla posizione di Kim Min-jae.

Una situazione che, se dovesse ripetersi a stagione conclusa, potrebbe essere una grossa limitazione per il sudcoreano, che non potrebbe svolgere alcun tipo di attività al di fuori delle mansioni militari. Dopo aver vinto i giochi asiatici, infatti, l’attuale difensore del Napoli fu esonerato dalla leva obbligatoria militare di 2 anni per aver ottenuto un merito sportivo, come raccontato dallo stesso in un’intervista a La Repubblica, ma questo non toglierebbe che la pratica potrebbe essere ridotta ad un periodo di qualche settimana.

A fine stagione seguiranno aggiornamenti.