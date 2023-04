Dove seguiranno Inter-Lazio i calciatori del Napoli? Spunta un’idea del capitano

Come riportato da La Repubblica, il Napoli e i giocatori stanno valutando dove seguire Inter-Lazio nell’eventualità che l’impegno con la Salernitana resti di sabato. Una delle ipotesi è quella di aprire lo stadio Maradona domenica per assistere alla partita dei biancocelesti insieme ai tifosi. Il piano B proposto da capitan Di Lorenzo è una grigliata a Castel Volturno con tutta la squadra in attesa del triplice fischio. In giornata sarà tutto più chiaro, attesa infatti a breve la decisione sul rinvio di Napoli-Salernitana.