Sabatini: “Spalletti avrebbe meritato molto prima lo scudetto. Ha regalato gioia ad una città pazzesca”

Walter Sabatini, direttore sportivo, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport. Tra i vari argomenti, si è parlato della conquista dello scudetto da parte di Luciano Spalletti, che in passato ha lavorato con il dirigente. Queste le sue parole.

“Spalletti, per tutto quello che ha dato, avrebbe dato lo scudetto molto prima. Ma vincerlo in questo modo ti ripaga e sistema i conti con il passato. Ho visto le immagini dei vicoli e dei quartieri di Napoli stravolti, Luciano potrà adagiarsi per un attimo a riflettere su quanta gioia ha regalato ad una città semplicemente pazzesca. Hanno aspettato trentatré anni, sembra un’eternità”.