Sport Mediaset – Politano e Simeone pronti al rientro, ancora qualche settimane per Mario Rui

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Politano e Simeone sono pronti a tornare in campo. L’esterno azzurro, infortunatosi in Champions contro il Milan, ha saltato il match dello Stadium e dovrebbe essere a disposizione per domenica contro la Salernitana. Il Cholito, fermo da quasi un mese, ha superato la distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, accusata contro il Lecce, e potrebbe essere in panchina la prossima. Discorso diverso per Mario Rui, che ne avrà ancora per almeno tre settimane.