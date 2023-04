Palmieri: “E’ strano che la Juventus si lamenta, Allegri è un tipico torinese”

Durante il programma Un Calcio alla Radio su Radio Napoli Centrale, è stato ospitato Tancredi Palmeri, BeIN Sport: “Perché la Juventus è così arrabbiata? Sembra che siano stati fortunati nella partita. È strano che si lamentino. Allegri? Nonostante sia originario di Livorno, ha sviluppato alcuni tratti tipici dei torinesi. Personalmente non sono convinto che il Napoli abbia dominato la partita; ha avuto i suoi momenti ma nel primo tempo è stato deludente. Nel secondo tempo si è ripreso e ha segnato durante uno dei momenti migliori della Juventus, cosa alquanto strana. So che ai napoletani piacerebbe molto una vittoria, ma anche se non dovesse arrivare non cambierebbe nulla. Potrei non essere presente per motivi di scuderia“.