Il Messaggero: “Napoli su Abraham se dovesse partire Osimhen”

Poche luci e tante ombre quest’anno per Tammy Abraham, fermo a quota 7 goal in campionato in 31 presenze fin qui disputate. Sembra un lontano parente di quello ammirato lo scorso anno in Italia e in Europa, quando i goal a fine stagione dell’inglese furono 27 di cui 9 in Conference. Sarà la presenza ingombrante della Joya, ma Tammy non riesce più ad esprimersi come prima e potrebbe finire sul mercato a fine anno. Arrivato nell’estate del 2021 per 45 milioni dal Chelsea, la sua valutazione dovrebbe essere più o meno la stessa di due anni fa. Secondo quanto scritto da Il Messaggero, sulle sue tracce ci sarebbe oltre all’Aston Villa anche il Napoli, che potrebbe decidere di puntarci qualora arrivasse un’offerta di almeno 120 milioni per Osimhen.