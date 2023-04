E’ festa dopo Juve-Napoli: Osimhen in veste di capo ultras

Victor Osimhen si mostra entusiasta e coinvolgente durante un live su Instagram prima di partire da Torino per Napoli insieme alla squadra del Napoli. ‘La capolista se ne va’, ha cantato con loro, facendo poi eco all’altro slogan, ‘Vinceremo, vinceremo il Tricolor’. Poi, in inglese, ha detto, ”napoletani, potete iniziare a festeggiare, saremo presto campioni, nessuno lo merita più di voi” Osimhen è stato accolto da una folla festante all’arrivo a Capodichino e ha salutato i tifosi salendo sulla parte superiore del bus che trasportava la squadra azzurra. Insieme a lui c’erano anche altri giocatori come Kvaratskhelia, Anguissa, Lozano e Di Lorenzo. Durante il tragitto sulla Tangenziale di Napoli sono stati accompagnati da una lunga fila di motorini mentre intonavano la canzone ‘Un giorno all’improvviso’. (ANSA).