Cajuste: “Dobbiamo migliorare, non stiamo ottenendo ciò che speravamo”

Nell’intervista di DAZN post partita, Udinese-Napoli (1-1), Cajuste commenta l’andamento del Napoli, la delusione e il suo amore per la nuova città:

“Certamente un grande sconforto per tutti. Tutti, dai giocatori all’allenatore, siamo molto tristi per l’esito della serata. Tutti ci sentiamo nello stesso modo, non stiamo ottenendo quello che speravamo. Ci sono diversi fattori. Certamente c’era un bel carico di aspettative da tutti per l’impresa straordinaria della scorsa stagione. Penso che dopo aver segnato l’1-0 abbiamo cambiato intensità e questo è andato in favore dell’Udinese. Dobbiamo migliorare, è una cosa che si ripete. Era già successo contro la Roma. Dobbiamo stare più concentrati.”

Sulla sua vita a Napoli e nella squadra: “Per me Napoli è eccezionale. Alti e bassi per i risultati, ma è un qualcosa che non ho mai provato. È un grande club, soltanto amore per Napoli. Voglio fare tutto il possibile per il Napoli.”

Resterebbe qui a lungo? : “Ma per me ovviamente sì. Certamente.”