L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla rivoluzione che attende il Napoli. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha fretta di aggiustare il tutto grazie al mercato, da cui devono arrivare innesti importanti per il Napoli. Le necessità sono chiare ormai. Servono due difensori, un centrocampista e un attaccante. Per la difesa piace Buongiorno, ma l’offensiva sul difensore del Torino è destinata a non andare a buon fine. Ciò dimostra l’impazienza del Napoli nel colmare l’ancora aperta voragine di Kim. Non ripetere errori del genere sarà il diktat della nuova era. De Laurentiis e Manna devono imporselo come primo comandamento.