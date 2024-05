Il problema non sono i gol subiti, ma quanto questi potevano essere evitati

Ancora una volta, il Napoli subisce gol. In quest’uscita contro l’Udinese, dove sembrava che il clean sheet potesse arrivare, è una nota fortemente amara. La rete di Isaac Success fa molto male, sia per come è arrivata sia per il suo impatto. L’ennesima di una stagione che sembra vedere gli azzurri sprofondare in un pozzo senza fine. Per ritrovare una partita in cui gli azzurri non hanno subito gol, bisogna tornare indietro addirittura a gennaio. In quell’occasione, al termine di una partita estremamente difensiva, i partenopei strapparono un pareggio a reti inviolate in casa della Lazio.

Nelle ultime uscite, sono per giunta arrivati dei gol difficili da concepire. Dopo la pesante sconfitta subita dall’Atalanta, esclusa la grande rete subita da Andrea Colpani in occasione di Monza-Napoli 2-4, la retroguardia azzurra ha incassato 8 gol. Ciò che però risulta, è che questi erano parecchio evitabili. I pareggi per 2-2 rimediati contro Frosinone e Roma sono segnati da gravi strafalcioni difensivi. Occasioni dove magari sarebbe servita maggior concentrazione per non incassare. Stavolta, è arrivato un gol al termine di una mischia. Success è lasciato colpevolmente solo dalla difesa ed ha tutto il tempo per calciare. Gli azzurri, che già soffrono di enormi problemi in fase di finalizzazione, non possono continuare a subire certe reti. Altrimenti, l’obbligo sarà quello di farne sempre uno in più, ed al momento, questi non sono nelle corde dei partenopei. Con un minimo di concentrazione in più, sarebbero arrivati a casa svariati punti aggiuntivi. Ormai però, questi sono troppo pochi. Ed una squadra che continua a fare certi errori, non è meritevole di disputare le coppe Europee più nobili