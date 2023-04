Alino Diamanti lascerà il calcio: Ecco la sua lettera d’addio

Alessandro Diamanti annuncia il suo ritiro dal calcio. Dopo 23 anni, il trequartista italiano giocherà la sua ultima partita con il Western United in Australia e si ritirerà dalle competizioni sportive. “Dopo 23 anni quella di sabato sarà la mia ultima partita – ha scritto sulla sua pagina ‘Instagram’ -. Un milione di cose da dire, centinaia di foto da mettere, migliaia di persone da ringraziare, ma sarò semplice: sono un uomo felice. Io che ho sempre cercato di essere un calciatore della gente, per la gente, io che ho sempre seguito i valori veri del calcio. Non sono stato stato un giocatore da 100 trofei, ma sono stato un giocatore che si è sentito amato: dai miei cari innanzitutto e poi da tutte le migliaia di persone che mi seguono da più di 20 anni. Un amore profondamente verso, l’amore che voi tifosi mi avete costantemente sempre dato. E’ stata ed è la mia più grande vittoria. Adesso sono pronto ad affrontare altre sfide on gli stessi valori e con le stesse certezze che mi hanno accompagnato fin dal primo momento che ho preso in mano il pallone: passione, lavoro duro, umiltà, entusiasmo, sana follia e tante risate!” Secondo ciò che ha detto, Diamanti giocherà la sua ultima partita contro il Perth Glory.